Kto Karatay Üniversitesi İkaf 2019'a Ev Sahiliği Yapacak

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde ve bölgedeki 8 üniversitenin katılımı ile 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF 2019)'na ev sahipliği yapacak.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde ve bölgedeki 8 üniversitenin katılımı ile 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF 2019)'na ev sahipliği yapacak.



Bu kapsamda İç Anadolu Kariyer Fuarı 2019 İstişare Toplantısı KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversite-sektör iş birliğinin en büyük dinamiklerinden biri olacak etkinlik hakkında da paydaşlar bilgilendirildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı, öğrenci ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı İstişare Toplantısı'na KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'un yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden yetkililer ve akademisyenler katıldı.



"İş dünyasının üniversitesinde İKAF'ı düzenlemek gurur verici"



KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade katılımcılara etkinlik hakkında bilgiler aktardı. Rektör Sade, "Konya Ticaret Odası tarafından kurulan iş dünyasının üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde gerçekleştirilecek olan bu fuarı üniversitemizde düzenlemekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Üniversite olarak biz iş fuarı düzenliyorduk, bunu bu yıl çevre illerdeki üniversitelerin de destek ve katkılarıyla daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Etkinlikte iş dünyası ile öğrencileri buluşturacağız. Üniversite olarak üniversite-sanayi iş birliği noktasında çeşitli projeler uyguluyoruz. Bunlardan en önemlisi Sektör Danışmanlığı Projesi'dir. Öğretim faaliyetlerimizi de iş dünyasına olan sorumluluğumuz gereği istişarelerle planlıyor, o doğrultuda şekillendiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz etkinliğin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



İKAF 2019 adıyla 25-26 Nisan tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerindeki bölgesel kariyer etkinliği; çevre illerdeki tüm üniversitelerin öğrencilerini sektördeki firmalar ile buluşturacak olup, öğrencilerin iş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin üniversitelerinin katılımıyla etkinlik süresince çok sayıda yarışmalar, atölye çalışmaları, vaka analizleri, kariyer ve gelişime yönelik eğitimler de gerçekleştirilecek. - KONYA

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