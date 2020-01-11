KTO Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında iş birliği - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında iş birliği

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında iş birliği, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Meram Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.


Meram Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törende konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Başarı ile yürüttüğümüz protokolü bugün yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Üniversitede Bir Gün Projesi' kapsamında Meram Anadolu Lisesi öğrencileri; Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk Fakültelerinde ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda derslere girerek üniversiteli olma heyecanını yaşadı. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesinin Türkiye Geneli Deneme Sınavı'na katılarak, gerçek bir sınav deneyimine sahip oldular. Bölgenin en büyük insan kaynağı fuarı olan Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katılım sağladılar ve sektörün birbirinden değerli firmaları ile bir araya geldiler. Sınav motivasyonu ve sınav süreci konusunda uzmanlarımızdan seminer aldılar. 'Liseli Genç Mühendisler Projesi' ile atölye ve laboratuvarlarımızı kullanımlarına açarak akademisyenlerimiz gözetiminde projeler geliştirdiler ve geliştirmeye devam ediyorlar" dedi.


"Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz açısından oldukça önem arz etmektedir"


Meram Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Karataş ise, "KTO Karatay Üniversitesi ile aramızdaki iş birliğinin devam etmesinden dolayı oldukça memnuniyet duymaktayız. Bu yıl başlattığımız 'Liseli Genç Mühendisler Projesi' ile gençlerimiz projeler üretiyor, mühendislik alanını tanıyor. Meram Anadolu Lisesinin, şehrimizin parlayan yıldızı KTO Karatay Üniversitesi ile iş birliği yapması, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz açısından oldukça önem arz etmektedir. Sadece mühendislik alanıyla kalmayıp farklı projelerle de öğrencilerimiz deneyimler kazanmakta, tecrübe edinmektedir. Protokolün kurumlarımız ve ülkemizin teminatı gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Tören, iş birliği protokolüne dair imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Gerçekleştirilen imza törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Meram Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Karataş, üniversite ve lise yetkilileri katıldı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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