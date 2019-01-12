Kto Karatay Üniversitesi'nde "Sosyal Gelişim" Konulu Seminer Düzenlendi

KTO Karatay Üniversitesi'nde, Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları'nın ele alındığı bir seminer düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi'nde, Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları'nın ele alındığı bir seminer düzenlendi.



Proje hakkında bilgi veren Akçeşme ilkokulunun müdürü Bekir Doğan, "Proje ile dezavantajlı grupta yer alan bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını amaçladık. İşe sosyalleşmenin önündeki engelleri kaldırarak başladık. Aile ve çocuklara bir arada farklı alanlarda eğitim vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ise projenin dezavantajlı grupları sosyal hayata kazandırma noktasında büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi.



KOP olarak eğitim ve kültür faaliyetlerine önemsediklerini aktaran KOP Koordinatörü Alper Bilgiç de, toplumu ekonomiden kültüre her alanda desteklemeye gayret ettiklerini belirtti.



Proje, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Karatay Kaymakamlığı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEB) ve Akçeşme ilkokulu tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

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