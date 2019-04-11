Kto Karatay Üniversitesi'nden Ayın Son Haftası 2 Önemli Etkinlik

KTO Karatay
Üniversitesinin, ayın son haftasında "Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi" ile İç Anadolu
Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk
Öztürk, Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, temelleri "ahilik" kültürüne dayanan ve 1251 yılında Emir Celaleddin Karatay tarafından kurulan Karatay Medresesi'nin ruhunu yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi'nin, gün geçtikçe Konya
'ya değer katmaya devam ettiğini belirten Öztürk, "Bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye
'nin en eski ve güçlü odalarından olan Konya Ticaret Odasından alırken, hızlı büyüme evresini de sürdürmektedir. Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan odamız ile birlikte KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
"Akıllı Teknolojiler Merkezi'ni hayata geçiriyoruz"
Üniversitelerin bilim üreten merkezler olduğuna inanarak çalışmalarını da bu eksende şekillendirdiklerini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:
"Şehrimize, ülkemize nasıl katkı sunabiliriz buna kafa yoruyoruz. Bu kapsamda tarım kenti Konya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti
eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon avroluk KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Türk tarımının geleceği için AR-GE ve inovasyonun artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Konya, Türkiye tarım makineleri ve alet ihracatının yüzde 45, tarım makinelerinde kullanılan parçaların yüzde 100, traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90 ve Türkiye tarım makineleri üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. Projenin Konya'da hayata geçirilmesi ile; Tarım 4.0 ve Hassas Tarım platformlarına uygun ekipman üretmek, toprağın verimini arttırmak, gübre ilaç ve su dengesini en uygun seviyede tutarak ve hassas hasat toplama uygulamaları ile verimi en üst seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz."
Sektörün öncü isimleri ile tanışma fırsatı
Üniversite olarak ayın son haftasında iki önemli etkinlik düzenleyeceklerini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Türkiye'de lisans düzeyinde ilk kez üniversitemizde açılan Enerji Yönetimi ve İslam Ekonomisi ve Finans bölümlerimizle, ülkemizin bu alanlarda ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sorununu çözmek istiyoruz. Buradan dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamlarını ağırlayacağımız 'Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi' kapanış oturumunun da 29 Nisan'da üniversitemiz ev sahipliğinde odamızda gerçekleştirileceğini belirtmek isterim. Küresel ekonomik sistemin sıkıntılı günler yaşadığı şu günlerde, İslam Ekonomisi ve Finansı anlayışını daha çok benimsememiz gerektiğine inanıyorum. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi olarak bölgede binlerce öğrenciyi sektörün öncü firmaları ile buluşturacak bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, üniversitemiz ev sahipliğinde, KOP bölgesinde yer alan 9 paydaş üniversitelerimiz ile 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) düzenliyoruz. Milli gururumuz olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kuruluşların da yer aldığı yaklaşık 150 firmanın katılım sağlayacağı İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yalnızca KTO Karataylı öğrenciler değil, bölgedeki üniversite öğrencilerimiz sektörün öncü isimleri ile tanışma, önemli iş bağlantıları oluşturma şansına erişecek."
Toplantıda Başkan Öztürk'e, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ramazan Biberci, Mütevelli Heyeti üyeleri Bahattin Kulu
, Lütfi Can Başaran, Ramazan Yaşar
, Mustafa Dolular ve Mustafa Koruyucu ile KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Genel Sekreter
Dr. Hüseyin Ergun eşlik etti.