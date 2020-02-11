KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.


KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen imza törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Şaban Yavuz ile üniversite ve lise yetkilileri katıldı.


Törende konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Konya'nın başarılı okullarından Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ile protokol imzaladığımız için son derece mutluyuz. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliğine dair imzaladığımız çatı protokolünü, başarılı liselerimizle imzalayarak genişletmeye devam ediyoruz" dedi.


Rektör Sade, "KTO Karatay Üniversitesi olarak Sektör Danışmanlığı Projesi, Zorunlu ve Gönüllü Staj Programı, İşi Yerinde Gözle Projesi ve Hukukta Gözlem Projesi gibi farklı projelerle öğrencilerimizi sektörle bir araya getiriyoruz. Türkiye'de bunu başaran üniversitelerin başında geliyoruz" diye konuştu.


Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine, üniversitenin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Sade, "Tek isteğimiz, bu protokolün yerinde saymaması. Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ile eğitimde güzel iş birliklerine imza atacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesinin Konya'da imrenilen eğitim kurumlarının başında geldiğini belirten Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Şaban Yavuz ise, "Öğrencilerimiz farklı ilgi, uğraş ve projelerini KTO Karatay Üniversitesinde uzman isimlerle hayata geçirebilecek. Hem üniversite hayatını deneyimleyebilecek hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacaklar. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Tören, iş birliği protokolüne dair imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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