KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusuKONYA - Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinde lisans ve ön lisans öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.1251 yılında kurulan Karatay Medresesini 2009 yılında KTO Karatay Üniversitesi ismiyle yeniden eğitime açarak bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesinde bu yıl 7. dönem mezunlarını vermenin gururu yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, bin 700 öğrencinin ve ailelerinin mezuniyet sevincini yaşadığı 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi."Ülkemizin çok ciddi bir üniversitesinden mezun olma başarısını gösterdilerKonya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir aile için daha gururlu bir anın olmadığını belirterek, "Tabii hayatlarının önemli bir aşaması şu anda sona eriyor. İlkokuldan hatta anaokulundan başlayan, yaklaşık 15-16 yıl süren zorlu bir okul hayatından, sınavlardan sonra gerçekten ciddi mana da yükselen, gelişen, büyüyen, kendini yenileyen, ülkemizin çok ciddi bir üniversitesinden mezun olma başarısını gösterdiler. Öğrencilerimi tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."KTO Karatay, iş dünyasının tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır"KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "Üniversitemizin, 8 asır önce olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri olacağına inancımız tamdır. KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde idealleri olan, Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına dair büyük hedefler ortaya koyan bir üniversitedir. Bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye'nin en eski ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan KTO'dan alırken, hızlı büyüme evresini de sürdürmektedir. KTO ile KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır" şeklinde konuştu.KTO Karatay'ın 7. dönem mezunlarına seslenen Öztürk, "Ümit ediyorum ki sizler, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giren bir Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Ekonomisiyle, birinci sınıf demokrasisiyle bütün dünyanın örnek aldığı bir Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Böyle bir Türkiye ancak sizler gibi iyi tahsil almış gençlerle büyüyor. Bu çatı altında aldığınız eğitim sayesinde böyle bir Türkiye'nin mimarları olmasına adaysınız " diye konuştu."Dünyadaki gelişmeleri yakında takip eden bir KTO Karatay"Üniversitenin gelişimi ve akademik yapısı hakkında bilgiler veren KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Bu eğitim, öğretim yılında 27 farklı programdan bin 700 ön lisans ve lisans öğrencisi mezun olmaktadır. Öğrenci sayısı 8 bin 500'e, akademik personel sayımız 319'a, idari personel sayımız ise 300'e ulaşmıştır. Ön lisans ve lisans program sayımız 40 lisansüstü program sayımız 28'e ulaşmıştır.Üniversite birincisi olarak mezun olmanın heyecanını yaşayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve sosyal Güvenlik Bölümünden Fatma Büşra Küçükseren de bugün gururu ve hüznü bir arada yaşadığı söyledi. Küçükseren, tüm imkanlarını sunan üniversite ve hocalarına teşekkürlerini iletti. Mezuniyet kütüğüne ismini çakan KTO Karatay Üniversitesi birincisi Küçükseren'e plaketi Başkan Öztürk tarafından verilirken, kuşağını ise Rektör Sade bağladı. Bölümlerde birincilik elde eden öğrencilere plaketleri protokol üyelerince takdim edildi.Öğrenciler, Selçuklu kültürünü yansıtan börkleri ve cübbeleri ile Ahilik Yemini ettiKuruluşu 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenciler Selçuklu kültürünü yansıtan börkleri ve cübbeleri ile Ahilik Yemini etti, adını asırlar öncesinden alan üniversiteye yaraşır bir şekilde mezun olmanın haklı gururunu yaşadı. KTO Karatay Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Askeri Elektronik Sanayi Genel Müdür Yardımcısı ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yargıtay Üyesi Hüseyin Tuztaş, Yargıtay Üyesi Hasan Öz, Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Başkanı Nafiz Acar, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.