KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği iş birliğinde ilki düzenlenen "Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu" ile Mevlana düşüncesinde dost, dostluk, üslup, manevi ahlak, beşeri münasebetler konuları ele alındı.

KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği iş birliğinde ilki düzenlenen "Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu" ile Mevlana düşüncesinde dost, dostluk, üslup, manevi ahlak, beşeri münasebetler konuları ele alındı.


KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonunda, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen sempozyumun açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programın açılış konuşması, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan tarafından yapıldı. Ünüsan, 746. Vuslat Yıldönümünde Hazreti Mevlana'yı Anma Etkinliklerinin bu yılki teması olan 'Vefa Vakti'ne vurgu yaparak, "Bu yılki Hazreti Mevlana Anma Törenleri, Vefa Vakti temasıyla düzenleniyor. Bu çerçevede biz de en derin vefamızı göstererek, üniversite olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini çeşitli etkinliklerle anmaktan onur duyuyoruz" dedi.


Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, sempozyumun KTO Karatay Üniversitesi için ayrı bir önemi olduğuna değinerek, "Karatay Medresesi 1251 yılında 2. İzzeddin Keykavus devrinde Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Açılış, büyük bir toplantı ve merasimle dönemin bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşmiştir. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri de bu açılıştaydı. Yani çok önemli bir gün ve çok önemli bir program yapıyoruz. KTO Karatay Üniversitesi de, Karatay Medresesini temel alarak yola çıkmış bir üniversitedir. Bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. Bundan onur duyduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.


Sempozyumda birinci oturumun başkanlığını, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptı. Bağlı, yaptığı konuşmasında, Hazreti Mevlana'nın zamanın ötesinde bir alim olduğuna vurgu yaparak tasavvufun Horasan'daki başlangıcının tasavvuf tarihinin kırılım noktalarından biri olduğuna dikkatleri çekti. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Karatay Üniversitesi, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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