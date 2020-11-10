KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek

10.11.2020 15:59
KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Şuşa'nın işgalden kurtarılması ve uzun süre devam eden işgali sonlandıran anlaşmanın Azerbaycan lehine imzalanmasından dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Şuşa'nın işgalden kurtarılması ve uzun süre devam eden işgali sonlandıran anlaşmanın Azerbaycan lehine imzalanmasından dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan bildiride, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi konusunda 1993'te kabul edilen 4 kararı, bugüne kadar uygulanmamış ve uluslararası toplum bu konuya adeta kulak tıkamıştır. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarında, Ermenistan tarafından sürdürülen gayri hukuki ve gayri ahlaki işgal, kabul edilemez bir durumdur. Özellikle son yıllarda Ermenistan'ın masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Birleşmiş Milletler'in de her zaman desteklediği temel yaşam ve eğitim haklarından Azerbaycanlı kardeşlerimizi mahrum bırakmıştır. Ermenistan'ın masum sivillere yönelik 27 Eylül'de başlayan saldırıları neticesinde harekete geçen Azerbaycan ordusu, Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kentini işgal altından kurtararak büyük bir zafer kazanmıştır. Akabinde uzun süredir devam eden Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması, sadece Azerbaycan'da değil ülkemizde de büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. KTO Karatay Üniversitesi olarak, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında; sivil halkını korumak ve toprak bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirdiği savunmasını destekliyor, masum sivillere yönelik son yıllarda onlarca saldırı düzenleyen Azerbaycan halkının temel yaşam ve eğitim haklarından mahrum bırakan Ermenistan'ın yaptığı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İki devlet, tek millet anlayışı çerçevesinde, 30 yıl önce yaşanan acıların sona erecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Savaş meydanında mertçe bir zafer kazanan Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyor, her zaman ve her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz. Can Azerbaycan'ı "Türk'ün esareti kabul etmeyeceğini ve bir karış toprağından vazgeçmeyeceğini" bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği için kutluyoruz" denildi. - KONYA

KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek

Karatay Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, Konya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika


Son Dakika

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei