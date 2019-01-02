Kto Karataylı Öğrenciler Tasarım ve Spor Yarışmalarından Ödülle Döndü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları, Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası ve Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması'ndan ödüllerle döndü.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları, Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası ve Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması'ndan ödüllerle döndü.



Bilimsel çalışmalara yönelik akademik ve öğrenci odaklı projelerle önemli başarılar elde eden Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bireysel yetenekler ve takım sporlarında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yurtbay Seramik'in sektörün tasarım ve eğitim alanında gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri'nde KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrencisi Esra Nur Erşahin, çalışması ile mansiyon ödülüne layık görüldü. Jüri, evrensel ve estetik malzeme bağlamında üretilebilirlik, tasarımın mekanda ifade edilişi gibi detaylara bakarak, teknik detaylar çerçevesinde yarışma kriterlerine göre projeleri inceledi. Toplamda 707 projenin yarıştığı "Doğanın Ritmine Kulak Ver" teması ile yola çıkan seramik karo tasarım yarışmasında KTO Karataylı Esra Nur Erşahin'in çalışması jüri üyeleri tarafından beğeni topladı.



Voleybolda KTO Karatay Farkı



KTO Karatay Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 16-21 Aralık tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Voleybol 2. Lig müsabakalarından derece ile döndü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvalarda KTO Karatay Üniversitesi Voleybol Takımı, verdikleri mücadele ve almış oldukları galibiyetler sonucunda turnuvayı 3. olarak tamamladı ve kupanın sahibi oldu.



Satrançta il üçüncülüğü



Öte yandan, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Fatih Çelikel ise Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda 4 galibiyetle turnuvayı 3. olarak tamamladı.



KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise, turnuvalar ve tasarım yarışmasında KTO Karatay Üniversitesini gururla temsil eden öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti. - KONYA

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