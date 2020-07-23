KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı: "Meslek Okullarını Tercih Edin" - Son Dakika

Kayseri'de TOBB'a bağlı oda ve borsa başkanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada "Gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlatılan program kapsamında ilimizde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuzu tercih etmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliği ile Meslek Liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlatıldı. Protokol kapsamında 81 ilde 100'den fazla okulda uzman yetiştirilecek. Kayseri'de TOBB'a bağlı Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, LGS 2020 sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiği hatırlatıldı.

Tercihler sonunda öğrencilerin, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceklerini belirten Oda Başkanları "Gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlatılan program kapsamındaki ilimizde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuzu tercih etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimiz 'Aranan Eleman' Olacaklar"

Meslek liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlatıldığını belirten Oda ve Borsa Başkanları, "2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçtik. Bu kapsamada Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Recep Bağlamış, üyeleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekici ve Merkez MTL Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa'dan oluşan Protokol Yürütme Kurulu'nu oluşturduk. Şehrimizde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş gücü piyasasındaki arz talep dengesini en iyi şekilde kurup, nitelikli eleman sorununu olabildiğince kısa sürede çözmek hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Kayseri'deki Oda ve Borsa Başkanları, Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başlanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, şehrimizde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak."

Başarılı Öğrencilere Burs İmkanı

Oda ve Borsa Başkanları, geleceğin girişimcileri olacak yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, başarılı öğrencilere burs vereceklerini de açıkladı. - KAYSERİ