KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı: "Meslek Okullarını Tercih Edin" - Son Dakika

KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı: "Meslek Okullarını Tercih Edin"

Kayseri'de TOBB'a bağlı oda ve borsa başkanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısında bulundu.

KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı:

Kayseri'de TOBB'a bağlı oda ve borsa başkanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada "Gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlatılan program kapsamında ilimizde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuzu tercih etmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliği ile Meslek Liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlatıldı. Protokol kapsamında 81 ilde 100'den fazla okulda uzman yetiştirilecek. Kayseri'de TOBB'a bağlı Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, LGS 2020 sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiği hatırlatıldı.

Tercihler sonunda öğrencilerin, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceklerini belirten Oda Başkanları "Gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlatılan program kapsamındaki ilimizde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuzu tercih etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimiz 'Aranan Eleman' Olacaklar"

Meslek liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlatıldığını belirten Oda ve Borsa Başkanları, "2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçtik. Bu kapsamada Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Recep Bağlamış, üyeleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekici ve Merkez MTL Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa'dan oluşan Protokol Yürütme Kurulu'nu oluşturduk. Şehrimizde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş gücü piyasasındaki arz talep dengesini en iyi şekilde kurup, nitelikli eleman sorununu olabildiğince kısa sürede çözmek hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Kayseri'deki Oda ve Borsa Başkanları, Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başlanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, şehrimizde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak."

Başarılı Öğrencilere Burs İmkanı

Oda ve Borsa Başkanları, geleceğin girişimcileri olacak yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, başarılı öğrencilere burs vereceklerini de açıkladı. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı: 'Meslek Okullarını Tercih Edin' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi         
12:23
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı 16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı         
11:11
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı         
20:08
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı         
19:04
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış         
18:51
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti         
18:18
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti         
17:58
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 15:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO, KAYSO ve KTB'den öğrencilere ortak çağrı: "Meslek Okullarını Tercih Edin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei