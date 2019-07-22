Son Dakika Haberleri: KTO Konak hastanesi İle protokol yeniledi
Son Dakika Güncel Haber

KTO Konak hastanesi İle protokol yeniledi

1 saat önce

Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak imzaladığı protokollerini sürdürmeye ve yenilikler eklemeye devam ediyor.

KTO Konak hastanesi İle protokol yeniledi, System.String[]

KTO ÜYELERİNE EK AVANTAJLAR

Körfez Ticaret Odası'nda yenilenen protokol anlaşmasında konuşan KTO Genel Sekreteri Berat Nas '' Körfez Ticaret Odası üyeleri i imzaladığımız protokol ile % 'e varan Konak Hastanesi avantajlarından Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıkları ile yararlanabilecek.

İmzaladığımız yeni protokolümüzün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' 'dedi. Konak Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Berkan Aslan ise ''Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak imzaladığımız protokol ile %'e varan avantajlardan KTO üyelerini faydalandırıyor olacağız. Ayrıca var olan protokole ek olarak Temmuz Ayı sonuna kadar Kadın kanser tarama ve erkek kanser tarama ile saç ekiminde de KTO üyelerine özel olarak ek avantajlar sağlıyor olacağız.'' Dedi. Körfez Ticaret Odası üyeleri KTO kimlik kartları ile Konak Hastanesi avantajlarından indirimli olarak yararlanıyor olacaklar.

Körfez, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:40 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikiyatrın epilepsi nöbeti geçiren hemşire eşi, hayatını kaybetti Dereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KTO Konak hastanesi İle protokol yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]