KTO Konya Ekonomi Raporu'nu yayımladı

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) hazırladığı "Konya Ekonomi Raporu 2020" yayımlandı.

Dünya, Türkiye ve Konya ekonomisine ilişkin verilerin yer aldığı raporda kentin sosyo-ekonomik ve demografik yapısına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde makroekonomik göstergelerin incelendiği yayında tarımdan sanayiye, dış ticaretten hibe ve desteklere kadar pek çok istatistiksel veri yer alıyor.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, şehrin tüm verilerinin yıllık olarak toplandığı ve bu verilerin yorumlandığı, önemli bir eseri daha yayımlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öztürk, rapora ilişkin şunları kaydetti:

"Mart ayı itibarıyla küresel hale gelen salgın, ülkeleri sadece sağlık anlamında sarsmakla kalmamış ekonomik anlamda da ciddi tahribatlar oluşturmuştur. Bu nedenle 2020 yılı değerlendirmelerinde gerek dünya, gerekse Türkiye ve Konya verileri okunurken 'küresel salgın' gerçeği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İlk çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9 büyürken, Kovid-19 başlangıcı olarak nitelendirilebilen ikinci çeyrekte ciddi bir küçülme ile karşılaşılmıştır. Yılın ikinci yarısında hızla toparlanan ekonomimiz 2020 yılını yüzde 1,8 ortalama ile kapatmıştır. Şehrimiz açısından 2020 yılında ülke verilerine göre daha iyi veriler ile karşılaştığımızı söylemek mümkündür. Salgına rağmen Konya'da kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32,6 artmış, ülke ihracatı yüzde 6 azalırken Konya ihracatı yüzde 8'in üzerinde artarak 2020 yılını rekorla kapatmıştır. Bu süreçte odamız faaliyetlerini sürdürmeye gayret etmiş, kurduğumuz 'Korona Destek Hattı' ile ekonomik anlamda zor günler geçiren üyelerimizin sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini anlık olarak değerlendirmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği, devlet destekleri, hafta sonu çalışma izinleri, kredi/hibe alabilme durumları, maske temini gibi onlarca farklı başlıkta her bir üyemizin sorunu ile tek tek ilgilenerek çözüme kavuşturulması, bu sorunların ilgili makamlara iletilmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür.

Dolayısıyla Kovid-19'un damgasını vurduğu 2020 yılında Dünya, Türkiye ve Konya ekonomilerinin değerlendirilmesi ve gelecek beklentilerimize dair öngörülerimizin yer aldığı 'Konya Ekonomi Raporu 2020' çalışmamız bu içerikle hazırlanmıştır. Eserimizin şehrimize fayda sağlamasını temenni eder, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim."