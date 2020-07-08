KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı - Son Dakika

KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım


Yıllık olarak hazırlanan ve 7.'si yayınlanan raporda Konya'nın sosyo-ekonomik durumu inceleniyor. Konya Ekonomi Raporu, Türkiye çapında yüzlerce kurum ve kuruluştan alınan veriler derlenerek; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya ve Türkiye karşılaştırmaları yapılarak hazırlandı.


KTO Başkanı Selçuk Öztürk raporla ilgili değerlendirmesinde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere, ilerlemelere en hızlı şekilde adapte olarak şehre ve ülkeye en iyi şekilde hizmet sunma sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti. Başkan Öztürk, "Odamız, ekonomik düzlemdeki bütün gelişmeleri özümseyerek; kalkınma, inovasyon ve ekonomik gelişmişlik için her yıl seminer ve konferans düzenlemekte, bilgi ve araştırma raporu hazırlamakta ve yerli-yabancı yatırımın şehrimize kazandırılması için de dünyanın dört bir köşesinden ülkelere ekonomik anlamda iş gezisi ve ziyaret programları gerçekleştirmektedir. Konya özelinde ise bir yandan aylık tüketici endeksleri ile ekonominin nabzını tutarken, diğer yandan Konyalı firmalarımızın özel ve genel sorunlarını ele aldığımız ve 24 bin üyemizin tamamının peyderpey davet edildiği çözüm odaklı istişarelere gayret etmekteyiz. Aylık çıkardığımız "Yeni İpekyolu" dergimizle de ülke ve Konya'nın gündemini takip edip, araştırmalarla destekleyerek şehrimizin beşeri sermayesine de katkı sağlamaktayız. Konya Ekonomi 2019 raporunun bahsedilen tüm bu çalışmaları harmanlayan, çok kapsamlı ve detaylı bir çalışmanın ürünü olduğu belirten Selçuk Öztürk, "Bu yayında onlarca kurum ve kuruluştan; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında aldığımız verileri Türkiye karşılaştırmalarıyla Konya'mızı daha iyi tanımak ve tanıtmak için sistematik olarak yerleştirdik. Böylece şehrimizin oldukça geniş bir perspektiften somut olarak resmini ortaya koyarak, bir başucu eser haline getirdik" dedi.


"KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır"


Yayınlanan raporun önemine vurgu yapan Öztürk, "KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yayınlanan eser, bir anlamda şehrin bugünkü ekonomik karnesini yansıtmakta ve geleceğe dair planlamalar yapılabilmesi açısından şehrin yöneticilerine yol gösterici nitelik taşımaktadır. Konya gerek üretim çeşitliliği gerek modern altyapıya sahip organize sanayi bölgeleri, gerekse yüksek dış ticaret potansiyeli açısından ülkemizin yıldız şehirleri arasında yerini alan bir yapıya sahiptir. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için dünya pazarının iyi tahlil edilip, yarın bu pazarlarda güçlü aktörlerden birisi olabilmek için bugün atılacak adımlar, planlamalar, hayati önem taşımaktadır. İşte bu çalışmalar Konya'nın ve ülkemizin gelecekte dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alacak yatırımlara yön verecek alt yapıyı hazırlamaya katkı sağlayacaktır. Raporda öne çıkan başlıklar ve yapılan SWOT analizleri sonucunda belirlenen Konya'nın güçlü ve zayıf yönleri tek tek ele alınıp yatırımlar ve üretimler buna göre yönlendirilecektir. Çalışmanın ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine yön vermesini temenni ederek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. "Konya Ekonomi Raporu 2019" adlı eserimize katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın hazırlanmasında yoğun emek sarf eden ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ekonomi, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
19:04
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
18:23
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
18:16
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
17:09
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 19:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]