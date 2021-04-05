KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı - Son Dakika

KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı

05.04.2021 11:20
KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen "Kripto Paralar ve Blok Zincir" konulu eğitim programının ikinci oturumu yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen "Kripto Paralar ve Blok Zincir" konulu eğitim programının ikinci oturumu yapıldı. Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, Kripto paralardan sadece Bitcoin'in piyasa değerinin 1 trilyon doların üzerinde olduğunu, bununda Türkiye ekonomisinin 1.5 büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Şahinöz, kripto paralara yatırım yapacaklara da tavsiyelerde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası eğitim faaliyetleri kapsamında dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren ve kavram karmaşası en yüksek noktada olan Kripto paralar ve blok zincir konusunda iki oturumdan oluşan program düzenledi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Şevket Uyar ve Genel Sekreter Mevlüt Çil'in moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen ikinci oturum programına konuşmacı olarak Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkal, "Geçtiğimiz hafta ilk oturumunu yaptığımız Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimin bu hafta ikinci oturumunu yapıyoruz. Kripto Paralar ile andığımız ve blok zincir dediğimiz uygulamanın aslında hayatımıza ne kadar girdiğini, tüketici taleplerinden aldığı ürünün menşeinin nerden geldiğinden, tapu ve finansal işlemlere kadar birçok konuda her geçen gün biz pek hissetmesek de hayatımızın içerisine giriyor. 20 - 25 yıllık bir geçmişi olan oluşumun tabir-i caizse binlerce yıllık dünya ticareti içerisine ne kadar hızlı bir şekilde yerleştiğini, birkaç yıl sonra kısa vadede dünya ticaret hacminin çok ciddi bir kısmının blok zincir üzerinden yapılacağını hocamız anlatacak. Eğitim programımızın tüm katılımcılarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Online olarak düzenlenen programın konuşmacısı Erkin Şahinöz, sözlerine geçtiğimiz hafta verdiği eğitimde alınan yolda ilerlenmeyeceğini, yan yollara sapılacağını belirterek, blok zincirin de sanayideki değişim gibi evreleri olduğunu söyledi. Bu evreleri değerlendiren Şahinöz, "Bitcoin ve arkadaşları 2009 yılında 1.0 dönemini başlatmıştı. Ethereum 2014 ile beraber bütün masayı devirdi. Blog zincir 2.0'a geçtik. Burada da ethereum ve arkadaşları var" dedi.

Eğitim katılımcılarına geçen hafta verdiği eğitimin özetini grafik üzerinde aktaran Şahinöz, "Kripto para aleminde bitcain buranın rezerv parasıdır. Yüzde 56 ağırlığa sahip ama giderek düşüyor. Çünkü coin sayısı artıyor, diğer coinler popülerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla kripto para ve blok zincir dünyası için bitcoinin yüzeysel olarak ağırlığının düşmesi iyi bir şey. Fiyatı 58 bin 200 dolar. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde. Neredeyse Türkiye ekonomisinin 1.5 katı büyüklüğüne ulaşmış sadece bir kripto para. Ethereum son günlerde hareketlendi. 2 bin 65 dolar. Kripto paraları Arzı sınırlı olanlar ve arzı sınırsız olanlar diye ikiye ayırmıştık. Arzı sınırlı olanlar yani altına benzeyenlerden bitcoin arzı sınırlı olanlardandır. Toplam 21 milyon. Bunlar önceden belirleniyor. Sonradan değiştirilebilir ama kalabalıkların kabul etmesi lazım. Yüzde 89 dolaşımda. Bitcoin 90 dolarlarla başlamış 2017 sonunda ise yükselişe geçmiştir. Bunun sebebi bireylerden kaynaklı. 17 bin dolara kadar çıktı, daha sonra 4 bin dolara kadar düştü. Şimdi bir yükseliş daha yaşanıyor. Bunun sebebi ise kurumlardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Hukukçular, muhasebeciler ve müşavirlere, sosyal medyadan da ısrarla çağrılar yaptığının altını çizen Şahinöz, " Ne olur şu dünyayı biraz anlayın, Bu dünya ile ilgili kendi meslek alanlarınızda neler yapabilirsiniz bu düşünün. Çünkü kripto para ve blok zincir dünyasının çok yakında fazla hukukçuya, müşavire, yazılımcıya ihtiyacı olacak. Bunlarda fark oluşturmak için muhteşem fırsatlar. Kimsenin yapmadığı işi yapmak var. Buna karar vermek lazım" dedi.

Konuşmasında Kripto paraların blok zinciri hakkında da bilgiler veren Şahinöz, " Blok zincir çok şahitli bir kayıt defteridir. Bitcoinde 200 bin tane, Ethereum'da 50 bin tane kayıt tutucu var. Bitcoin'in ilk kayıt tarihi 3 Ocak 2009, 10 dakikada bir yeni sayfa ekleniyor. Sayfanın içerisinde o an dünyada olan işlemler var. Sayfa dolunca yeni sayfaya geçiliyor. Defterin tamamı tek bir merkezde değil, herkeste var. Kayıt tutma işinin getirisi de var. Kayıt defteri tutanlar komisyonunu alırlar ve ödüllendirilirler" diye konuştu.

Şahinöz, kripto para borsasını değerlendirerek, buralardaki güvenlik önlemlerine dair de örnekler verdi. Dünyada Kripto paraların yatırım amaçlı kullandığını ifade eden Şahinöz, "Ticarette kullanım artacak. Önümüzdeki 5 yıl sizi etkilemez. 9 bin kripto para var ve birçoğu gidecek. Burada titiz davranın, bilenlerle yol alın. Çok seçici olun" şeklinde konuştu.

3 bölüm halinde yaklaşık 3 saat boyunca bilgiler veren Şahinöz, programda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. - KAYSERİ

KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı
KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı
KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı
KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı
KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz         
12:08
Amirallerin bildirisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Akşener Amirallerin bildirisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Akşener "Zevzeklik" dedi, partililerin paylaşımları dikkat çekti         
12:01
Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak         
10:35
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 12:59:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO 'Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei