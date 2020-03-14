KTO, KTB ve KSO'dan disiplin uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KTO, KTB ve KSO'dan disiplin uyarısı - Son Dakika Ekonomi

KTO, KTB ve KSO'dan disiplin uyarısı

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından haksız fiyat artışı yapan firmalar için disiplin uyarısı yapıldı.

KTO, KTB ve KSO'dan disiplin uyarısı, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından haksız fiyat artışı yapan firmalar için disiplin uyarısı yapıldı.


KTO ve KTB ve KSO tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı hem Ticaret Bakanlığımız hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) tarafından tedbirlerin alınmasına yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır. Tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Konya iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi ülkemizin yaşadığı her zorlu süreçte kenetlenen üyelerimizle birlikte üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye hazırız. Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak tüm uyarılarımıza rağmen ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki, vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." - KONYA

Konya Sanayi Odası, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
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