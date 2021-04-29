KTO Meclisinde gündem iş dünyasına yeni destekler talebi oldu - Son Dakika

KTO Meclisinde gündem iş dünyasına yeni destekler talebi oldu

29.04.2021 13:36
KTO Meclisinde gündem iş dünyasına yeni destekler talebi oldu, System.String[]

Körfez Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis toplantısı Kutlu Soner Kayalı başkanlığında gerçekleştirildi.

Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta komite toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Nisan Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK '' YENİ KREDİ DESTEKLERİ SAĞLANMALI

Nisan Ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk '' Nisan Ayı'nın diğer bir önemli konusu iş dünyası için çok önemli olan ve çatı kuruluşumuz ve tüm oda başkanları olarak talep ettiğimiz Mart Ayı itibari ile sona eren kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması konusuydu. Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alınmasında öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesinin ve işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyulduğunu da buradan net bir şekilde ifade etmek istiyoruz'' dedi.

ÖZTÜRK '' SOYKIRIM AÇIKLAMASI TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ AÇISINDAN GERÇEKTEN TALİHSİZLİKTİR''

Nisan Ayı meclis toplantısında ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Öztürk '' ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmış ve Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Biden yönetiminin ülke içi siyasi amaçlarla tarihi yanlış bir şekilde sunmayı seçmesi, Türkiye-ABD ilişkileri açısından gerçekten talihsizliktir. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış ve zararlıdır diye düşünüyor, Tarihimizin siyasi ve kasıtlı olarak yanlış tanımlanması bizi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeşlerimize kucak açmaktan, onları korumaktan vazgeçirmeyecektir diye düşünüyoruz'' dedi.

KTO Meclisinde gündem iş dünyasına yeni destekler talebi oldu

Türkiye, Körfez, Kredi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KTO Meclisinde gündem iş dünyasına yeni destekler talebi oldu - Son Dakika


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