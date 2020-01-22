KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi İstanbul CNR Fuar Merkezi'ndeki 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ömer Gülsoy'un ziyaretinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, yönetim kurulu üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar ve meclis üyeleri Hacı Çevikel, Yalçın Duru ile KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın hazır bulundu.

Fuara 105 Kayserili firmanın katıldığını belirten Gülsoy, bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağına inandıklarını belirtti.

İhracatta önemli bir paya sahip mobilya sektörünün ekonomiye katkısının artarak devam ettiğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı günler yaşayan Türk mobilya sektörü, KDV oranlarının yeniden yüzde 8'e düşürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Uluslararası pazardan aldığı payı her geçen gün arttıran mobilya sektörünün, CNR İMOB Fuarı'nın da katkısıyla fuarda yeni pazarların kapılarını aralayacağına inanıyorum. Mağaza sahipleri ve toptancıların yanı sıra ihracatçı, ithalatçı, üretici, yan sanayici, mimarlar, otelciler gibi geniş ziyaretçi profiline hitap eden bu fuar lokomotif sektör olma özelliğini yitirmeyen bu kapsamda istihdama da büyük katkısı olan mobilya sektörünü olumlu yönde etkileyecektir."

Fuarda sergilenen mobilyaları beğeniyle inceleyen Gülsoy, ekonomiye katkı sağlayan tüm yatırımcı ve işletmecilerin daima destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.