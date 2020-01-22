KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika

KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi İstanbul CNR Fuar Merkezi'ndeki 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi İstanbul CNR Fuar Merkezi'ndeki 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ömer Gülsoy'un ziyaretinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, yönetim kurulu üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar ve meclis üyeleri Hacı Çevikel, Yalçın Duru ile KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın hazır bulundu.

Fuara 105 Kayserili firmanın katıldığını belirten Gülsoy, bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağına inandıklarını belirtti.

İhracatta önemli bir paya sahip mobilya sektörünün ekonomiye katkısının artarak devam ettiğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı günler yaşayan Türk mobilya sektörü, KDV oranlarının yeniden yüzde 8'e düşürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Uluslararası pazardan aldığı payı her geçen gün arttıran mobilya sektörünün, CNR İMOB Fuarı'nın da katkısıyla fuarda yeni pazarların kapılarını aralayacağına inanıyorum. Mağaza sahipleri ve toptancıların yanı sıra ihracatçı, ithalatçı, üretici, yan sanayici, mimarlar, otelciler gibi geniş ziyaretçi profiline hitap eden bu fuar lokomotif sektör olma özelliğini yitirmeyen bu kapsamda istihdama da büyük katkısı olan mobilya sektörünü olumlu yönde etkileyecektir."

Fuarda sergilenen mobilyaları beğeniyle inceleyen Gülsoy, ekonomiye katkı sağlayan tüm yatırımcı ve işletmecilerin daima destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mobilya Fuarı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İzmir, İstanbul ve Bursa'da deprem meydana geldi
Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:30:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]