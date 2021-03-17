KTO Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova, Afyonkarahisar'da imza gününe katıldı - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova, Afyonkarahisar'da "Dijitale Kalpten Bağlı Marka" isimli kitabının imza etkinliğine katıldı.

Dijital İletişim Uzmanı Garakhanova, bir alışveriş merkezinde, AA muhabirine, insanların dijitali tam olarak nasıl kullanacaklarını tam olarak bilmediklerini söyledi.

Karatay Üniversitesi olarak dijital dönüşüm projelerinin olduğunu belirten Garakhanova, şöyle konuştu:

"Dijitali çok yakından takip ediyoruz. Dijital çağın dijital üniversitesiyiz. Bu süreçte biz şunu farkettik; girişimciler, gençler, ev hanımları, KOBİ'ler ve herkes dijitali kullanıyor ama bilinçsizce kullanıyor. Dolayısıyla biz bu dijital dönüşüm projesi kapsamında da böyle bir kitabı çıkarmayı düşündük. Bu kitap aslında çok kolay dilde yazılmış, çok eğlenceli. Aynı zamanda Ar-Ge çalışması da yaptık. Ar-Ge çalışmasında da şu vardı; insanlar artık iki dakikayı geçtikten sonra sıkılıyorlar okumaktan. Dijitalden bir alışkanlık. Kitaptan da kopmamaları için ve bunu devam ettirmeleri için kitabı da her iki dakikada bir destekliyoruz. Maskotla sohbet eder gibi kitabı okuyorlar. Karekodla fazla bilgilere ulaşabiliyorlar görsellerle. Burada terminolojiden tutun eğer paran yoksa devlet teşviklerinden yararlanabilir. Nasıl marka ismi bulabilirsin, nasıl fenomen olabilirsin hatta müşterin varsa onlarla dijitalden nasıl iletişim kurabilirsin. Bir ürünün varsa ev hanımıysan çok güzel kazak yapıyorsun bunu yurt dışına bile ihracatla satabilirsin. Bunlarla ilgili aslında bu bir başucu kitabı olarak düşünebiliriz."

Garakhanova, "Kitaba farklı yaş gruplarından insanların ilgi göstermesi beni mutlu etti." dedi.