KTO personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Kayseri Ticaret Odası iş yeri hekimi Latif Gülpınar tarafından tüm personele eğitim verildi.



Kayseri Ticaret Odası çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi. Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda düzenlenen ve kurum doktoru Latif Gülpınar tarafından verilen eğitime tüm oda personeli katıldı. Hekim Gülpınar bulaşıcı virüslerin çeşitlerine değinerek tüm dünyada tehlike oluşturan Korona virüse karşı alınacak önlemleri anlattı.



"BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ"



Virüsün yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Dr. Gülpınar, "Dengeli beslenmemiz ve bağışıklığımızı güçlendirmemiz çok önemli. Dış ortamda 24 saate kadar yaşayabilen covid-19 virüsüne karşı ellerimizi 20 saniye boyunca ve sık sık yıkamamız, yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde yüze, ağza ve göze temas ettirmememiz ve özellikle riskli kişilerin maske kullanması gerekir. Kalabalık mekanlar ve toplu taşımalarda mümkün olduğunca yakın temastan kaçınmalıyız " dedi.



Yeni Korona virüsün nasıl bulaştığı konusunda bilgiler veren Dr. Gülpınar, "Öksürme, hapşırma, hava yolu ve para ile bulaşır. Maske öneriyoruz. N95 maskeler koruyor. Odamızda her yeri dezenfekte etmemiz mümkün değil. Özellikle gişelerimizin olduğu bölümde dezenfektanlarla el hijyeni konusunda önlemler alınabilir." diye konuştu.



KTO personeline ilk yardım, temel yaşam desteği hakkında da detaylı bilgiler veren Dr. Gülpınar, eğitim sonunda konuyla ilgili soruları da cevaplandırdı.



KTO Başkanı Ömer Gülsoy, personele verilen eğitimin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Küresel bir salgın, küresel bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Sağlık bakanımızın açıklamalarıyla ülkemizde alınan tedbirlerle sayesinde Korona virüs salgını ilk kez bir yurt dışından gelen biri kişide görüldü. Bizlerde kurumlar olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Odamız personelinin bilinçlendirilmesi bu manada çok önemliydi. Kişisel tedbirlerde büyük önem arz ediyor. " ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kayseri Ticaret Odası'nda Korona virüs konusunda da gerekli tedbirler alındı. Ticaret Sicil, Oda Sicil, Tır Karnesi Birimlerinde çalışan personelin bulunduğu noktalara dezenfektanlar yerleştirildi. Bankolar, Sıramatikler, asansörler, lavabolar, kapı kolları, çay makinaları günde sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 kez temizlenmesi kararlaştırıldı. Lavabolara sensörlü sabunluklar konuldu. Elle temas edilen noktaların daha çok dezenfekte edilmesi için temizlik personeli bilgilendirildi. - KAYSERİ