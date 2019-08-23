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KTO, TSE'den tam not aldı

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO), TSE kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilen "Belge Yenileme Denetimini" başarı ile geçti.

KTO, TSE'den tam not aldı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO), TSE kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilen "Belge Yenileme Denetimini" başarı ile geçti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü Baştetkik Görevlisi Bahattin Eroğlu tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde, KTO'yu temsilen KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan, Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar, TSE yetkilileri Halil İbrahim Arslan, Yaşar Erciyes ve Hilal Durukan ile KTO Kalite Birim Sorumlusu Servet Özkızılviranlıo ve personel hazır bulundu.

Tüm evrak ve dosyaların incelendiği tetkik sonucunda, KTO'nun kaliteli hizmet anlayışı tam not alarak TSE ISO 9001: 2015 belgesini yeniledi.

Hizmet birimlerinde gün boyu süren incelemeler sonunda yapılan kapanış toplantısında TSE yetkililerine teşekkür eden Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan, değişim ve gelişim odaklı bir anlayışı ile üyelerine her zaman kaliteli bir hizmet sunmayı amaçladıklarını, bu doğrultuda yapılan çalışmalarda ise daima üye memnuniyetini esas aldıklarını belirtti.

Tetkiklerde gösterdikleri ilgi için KTO ekibine teşekkür eden Baştekikçi Bahattin Eroğlu ise TSE standartlarının tüm birimlerde başarıyla uygulandığını ve kaliteyi artırmak adına yapılan çalışmaların sürekliliği sağlar nitelikte olduğunu vurgulayarak, KTO yönetim ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca, 2018 yılının sonunda dijital oda olma yolunda ilk adımları atan KTO, geliştirdikleri proje sonrası uygulamaya başladıkları sistem ile tetkikçilerin takdirini kazandı.

Gelişen teknolojiye uyum sağlama hususunda KTO'nun oldukça başarılı olduğunu belirten TSE yetkilisi Yaşar Erciyes ise genel olarak tüm hizmet birimlerinin yeni sisteme entegre olduğunu kaydetti.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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