KTO ve KAYSO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek - Son Dakika
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KTO ve KAYSO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemeye destek verdi.

KTO ve KAYSO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemeye destek verdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle iş dünyasının sıkıntı yaşadığını belirtti.

Oda olarak zaman zaman bankaların aldığı komisyonları gündeme getirdiklerini hatırlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"BDDK ve Merkez Bankası tarafından sınırlandırma getiren düzenleme ile iş dünyası rahat bir nefes alacak. Düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağına inanıyorum. Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen sınırlandırmalar sayesinde vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni düzenleme konusunda başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere, her talebimizin takipçisi olan ve hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemenin daha önce gündeme getirdikleri talepler arasında yer aldığını belirtti.

Yapılan düzenlemeyle özellikle ticari işlem yapan sanayici ve iş adamlarının maliyetlerinde ciddi düşüş sağlandığını vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu kararın iş dünyasına yansımaları olumlu olacak. Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu. Uzun zamandır taleplerimiz arasında olan bu konuyu çözüme kavuşturarak taleplerimize olumlu cevap veren başta Hazine ve Maliye Bakamız Sayın Berat Albayrak olmak üzere, katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kayseri Sanayi Odası, Berat Albayrak, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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