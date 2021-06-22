Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi, Kayserili iş insanlarını ülkesine yatırıma davet etti - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) koordinatörlüğünde Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'un katılımıyla "Moldova Ülke Günü, Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Doğan'ın ev sahipliğindeki toplantının moderatörlüğünü KTO Dış Ticaret Birim Sorumlusu Gökhan Göktepe üstlendi.

Açılışta konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ile Moldova arasında ticaret hacminin düşük olduğunu, bu hacmi daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini belirtti.

İkili ilişkilerin diğer alanlarda da artarak ve güçlenerek ilerleyeceğine inandıklarını aktaran Gülsoy, "Bu konuda daha fazla gayret göstermeye ve başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere turizm ve diğer alanlarda ikili ilişkileri artırma yönünde çaba sarf edeceğiz. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri ile Moldova arasındaki ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan ise 2020 verilerine göre Kayseri'den Moldova'ya ihracatın 9 milyon dolar seviyelerinde olduğunu, kentteki 16 firmanın bu ülkeye ihracat yaptığını kaydetti.

Büyükelçi Croitor ise Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik potansiyeli, ülkedeki mevcut ticari hayat, salgın sonrası iş fırsatları ve yeni pazar imkanları konusunda sunum yaptı.

Moldova Cumhuriyeti ile Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu ifade eden Croitor, "İş yapma kolaylığı olan ülkemizde rahatlıkla şirketinizi açabiliyorsunuz. Bizim halkımız en az 3 dil konuşuyor, üniversitelerimiz çok güçlü, eğitimli insan oranımız çok yüksek ancak iş adamlarımız yok. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak adına Kayserili sanayici ve işadamlarını Moldova'da görmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.