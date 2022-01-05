KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü olan TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

TURKOVAC'ın ERÜ çatısı altında geliştirilmesinden gurur duyduklarını belirten Gülsoy, başarılarından dolayı Prof. Dr. Özdarendeli ve Çalış'a teşekkür etti.

Aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Gülsoy, "Özellikle tüm riskleri göze alarak yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Artık aşımız kullanımda. Vakit kaybetmeden yerli ve milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın bir an önce randevularını alarak TURKOVAC aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli de KTO yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.