KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği - Son Dakika
Üye Girişi

KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği

05.01.2022 12:49
KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü olan TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü olan TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

TURKOVAC'ın ERÜ çatısı altında geliştirilmesinden gurur duyduklarını belirten Gülsoy, başarılarından dolayı Prof. Dr. Özdarendeli ve Çalış'a teşekkür etti.

Aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Gülsoy, "Özellikle tüm riskleri göze alarak yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Artık aşımız kullanımda. Vakit kaybetmeden yerli ve milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın bir an önce randevularını alarak TURKOVAC aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli de KTO yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği

YORUMLAR
500
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

Ömer Gülsoy, TURKOVAC, Erciyes, Aşı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: KTO'dan ERÜ'ye TURKOVAC tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement