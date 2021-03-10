KTSO Başkanı Ilık, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ilık, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Tüm esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Ilık, tedbirlere uyulmaması durumunda kenti daha kötü günlerin beklediğini ifade etti.

Salgın ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Ilık, "Esnaflarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendiriyor, şehrimizin kaderini birlikte belirlemeye davet ediyoruz. Esnaflarımıza bu süreçte çok daha dikkatli olmaları konusunda gerekli bilgi ve uyarılarda bulunuyoruz." dedi.