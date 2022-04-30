KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı

30.04.2022 09:46
KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, Ramazan Bayramı'nın barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

Bayramı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ilık, şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket ayı, af ve mağfiret ayı, dini ve insani duyguların güçlendiği, şefkat ve merhamet hislerinin daha iyi inkişafı ile fakir ve muhtaçlara karşı dini ve insani vazifelerin daha iyi hatırlandığı faziletli ramazan ayına veda ediyoruz. Mübarek Ramazan'ın burukluğu yerini korurken, bir yandan da birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Acılar ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'miz, dünyada ve ülkemizde barışın, huzurun, güvenin ve istikrarın tesisi amacıyla gösterdiği gayreti bundan sonra da gösterecektir. Aziz devletimize bu konuda güvenimiz ve inancımız sonsuzdur. Bugünler birlik ve beraberliğimizi kutsallığını ön plana çıkaran günlerdir."

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Ramazan Bayramı, Kırklareli, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTSO Başkanı Ilık, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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