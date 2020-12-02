KTSO Başkanı Ilık'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, engellilerin sorunlarının toplumun tüm bireylerinin ortak sorunu olduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin duygularını anlatabilmesi açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirten Ilık, bu konunun toplumun tüm kesimini ilgilendirdiğini ifade etti.

Engellilerin, engelsiz yaşayabilmeleri için bilinçlenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak projeler üretilmesi gerektiğini bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Engellilerin yaşadıkları sorunlar, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan hayatlarını sürdürülebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır.

Dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan engelli vatandaşlarımızı daha iyi anlamak ve onların içinde bulundukları sosyal, psikolojik ve ekonomik durumu derinden kavramak için "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" önemli bir fırsattır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta çeşitli iş yerlerinde görev almaları, kendilerine yer bulabilmeleri ülkemizdeki her bireyi mutlu edecektir."