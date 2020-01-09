KTSO Başkanı Ilık'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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KTSO Başkanı Ilık'tan AA'ya ziyaret

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.

KTSO Başkanı Ilık'tan AA'ya ziyaret, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.

Ilık, AA muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ile sohbet ederek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalıştığını ifade eden Ilık, AA'nın da Türkiye'nin adını dünyaya duyurduğunu aktardı.

Kırklareli'nin adının güzel haberlerle duyurulmasına katkı sunan basın emekçilerine teşekkür eden Ilık, gazetecileri yılın sadece bir gününde değil her zaman önemsediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Savaş Eskici de bulundu.

Gazeteciler Günü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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