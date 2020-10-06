KTSO Başkanı Ilık'tan meslek lisesine ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, iş bulmada bir adım önde olmak için doğru tercihin meslek liseleri olduğunu belirtti.

Ilık, yüz yüze eğitimin başladığı Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Meslek liselerini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ilık, meslek liseleri öğrencilerinin eğitimini tamamladıktan sonra iş bulmada bir adım önde olduklarını söyledi.

Meslek liselerinde öğrenci sayılarının artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Geleceğin Türkiye'sini inşa etmekte mesleki eğitimin öneminin farkındayız. Ülkemizde ve ilimizde sanayi hızla gelişiyor, mesleki eğitim ile yakın çevrede iş imkanının önü açılmış oluyor. Kırklareli'nde hali hazırda biri Özel, 4'ü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 800'den fazla firma mevcut. İlimizdeki toplam istihdamın yüzde 46'sı sanayi sektöründe gerçekleşiyor. İlimizin ve Trakya yöresinin sanayi gelişimi hızla devam ediyor. Alacağınız kaliteli mesleki eğitim ile yakın çevrede iş imkanının önü açılmış oluyor. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'mizdeki atölyeler ve laboratuvarlar ile sanayi sektörümüzün ihtiyacı için nitelikli elemanlar en iyi şekilde yetiştirilmektedir."