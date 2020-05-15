KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Uzan'ı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen ziyarette Ilık, Uzan'a görevinde başarılar diledi.

Uzan ise Ticaret Bakanlığı tarafından Kovid-19'a karşı sürdürülen çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Salgının, alınan tedbirler ile en kısa sürede sona ereceğine inandığını ifade eden Uzan, bakanlık olarak gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Ilık da oda üyelerinin talep ve isteklerini Uzan'a ileterek, ilgili makamlara ulaştırması talebinde bulundu.