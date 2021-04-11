KTSO Başkanı Ilık, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü kutlayan Ilık, çok onurlu bir görevi icra eden emniyet teşkilatının ülkenin birliğine ve beraberliğine gösterdiği önemin göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Polis teşkilatının hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, mesai mefhumu gözetmeksizin, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için dün ve bugün olduğu gibi yarın da en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Polis teşkilatı mensuplarımız, fedakarca mücadele ederek ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar."