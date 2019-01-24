Son Dakika Haberleri: Ktso Başkanı Ilık, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

Ktso Başkanı Ilık, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

38 dakika önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Ktso Başkanı Ilık, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.


Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bas¸kanı Rifat Hisarcıklıogˆlu'nun ev sahipligˆinde du¨zenlenen toplantıda konuşma yaptığını aktardı.

Trakya'da tarımsal yapı, verimlilik ve tarımsal örgütlülük düzeyi ülke geneline oranla daha elverişli olduğunu belirten Ilık, "Bölge, işletme başına düşen arazi miktarı ve girdi kullanımı düzeyi açısından Türkiye'ye oranla daha verimli üretim yapabilmek için uygun şartlara sahiptir. Bunu doğal sonucu olarak da bölgede tarımsal verimlilik değerleri Türkiye'ye oranla hatta bazı gelişmiş ülkelerden bile daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Trakya'da tarımsal arazi varlığının Türkiye'ye oranla daha yüksek olmasına rağmen sulanan arazi varlığı ve sulu tarım için uygun üretim desenine ulaşılamadığını bildiren Ilık, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve üretim deseninin işletme ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi halinde mevcut potansiyelden daha yüksek oranda faydalanmak mümkün olacaktır.
Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da tarımsal üretimle uğraşan kırsal kesimin gelir düzeyi, ekonominin diğer sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere oranla çok düşük bir seviyede bulunmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Ekonomi
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