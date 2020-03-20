KTSO Başkanı Mescier'den kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTSO Başkanı Mescier'den kandil mesajı - Son Dakika

KTSO Başkanı Mescier'den kandil mesajı

6 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTSO Başkanı Mescier'den kandil mesajı, System.String[]

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Mescier, mesajında, Hz. Muhammed'in (SAV) mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç'ın, Müslümanlar için manevi bir terfi olduğunu belirtti.


Mescier, şunları kaydetti:


"Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana kutladı mübarek gecelerden biridir. Birlik ve beraberlik adına çok önemli bir yeri olan bu geceyi iyi hatırlamalıyız ve yaşadığımız zor süreçlerde bu mübarek günü iyi değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin kardeşlik birlik, dirlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni ederim." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:17 Kaynak: İHA

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