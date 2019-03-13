Son Dakika Haberleri: Ktso'dan "İstihdam Seferberliği" Çağrısı

Ktso'dan "İstihdam Seferberliği" Çağrısı

1 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Burası Kırklareli Burada İş Var" sloganıyla Kırklareli'deki tüm işverenleri istihdam seferberliğine davet etti.

Ktso'dan
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Burası Kırklareli Burada İş Var" sloganıyla Kırklareli'deki tüm işverenleri istihdam seferberliğine davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı üzerine KTSO harekete geçti. KTSO Yönetim Kurulu ve Üyeleri Kırklareli'deki bütün işverenleri seferberliğe destek olmaya çağırdı. Bu kapsamda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık başkanlığında, meclis üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

"Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın"

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ilık istihdam teşviklerine yönelik düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, "25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberliği.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu İŞKUR, 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ktso'dan "İstihdam Seferberliği" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]