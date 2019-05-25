Son Dakika Haberleri: KTSO'dan ramazan yardımı

KTSO'dan ramazan yardımı

3 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ramazan ayı dolayısıyla 725 aileye gıda yardımında bulundu.

KTSO'dan ramazan yardımı, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ramazan ayı dolayısıyla 725 aileye gıda yardımında bulundu.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını bildirdi.
Ilık, 725 aile gıda yardımında bulunduklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İhtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizi az da olsa sevindirmemizde emeği geçen odamızın değerli üyelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ederiz.

Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek istedik. İçerisinde bulunduğumuz ve İslam alemi tarafından aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olarak kabul edilen ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu yardımlar, bu ayın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:53 Kaynak: AA
Türkiye, Kırklareli, Güncel
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