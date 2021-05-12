KTSO ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmanın manevi hazzını yaşadıklarını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları yer kaydetti:

"Mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizi az da olsa sevindirmemizde emeği geçen odamızın değerli üyelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine çok teşekkür ederiz. Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek istedik. İçerisinde bulunduğumuz ve İslam alemi tarafından aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olarak kabul edilen ramazan münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu yardımlar, bu ayın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. Mübarek ramazan ayının Kırklareli'mizin ve ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesini temenni eder, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."