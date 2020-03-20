KTSO, koronavirüse karşı yönetim kurulu toplantısını telekonferansla yaptı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Toplantısı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferansla gerçekleştirildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ile yönetim kurulu üyeleri, toplantıya ev ve iş yerlerinden katıldı.

Toplantıya çalışma ofisinden katılan Ilık, koronavirüs tedbirlerine herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Devletin aldığı kararlara harfiyen uymaya çalıştıklarını anlatan Ilık, "İkinci bir emre kadar yönetim kurulu toplantılarımız, gerekirse meclis toplantılarımız bu şekilde devam edecek." dedi.

Ilık, hükümetin ve devletin açıkladığı bazı önlemleri, sosyal medya ve SMS yoluyla tüm üyelerine ve vatandaşlara iletmeye çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve üyelerimizden tek ricam, devletimizin aldığı kararlara, tedbirlere harfiyen uymaları. Bu musibetten ülke olarak el birliği ile en yakın fırsatta çıkmayı umut ediyoruz. Herkes devlet yetkililerimize, kolluk güçlerimize ve görevde olan sağlık mensuplarına yardımcı olsun." diye konuştu.