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KTSO üyelerine KOSGEB'in destek programı anlatıldı - Son Dakika

KTSO üyelerine KOSGEB'in destek programı anlatıldı

29.01.2022 09:06
KTSO üyelerine KOSGEB'in destek programı anlatıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" hakkında bilgilendirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Özkaya, KTSO binasında düzenlenen programda, yeni istihdam edilecek her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek verildiğini söyledi.

Destek programlarının kapsamının genişletildiği ifade eden Özkaya, salgın sürecinden etkilenen bazı sektörlerin de bu programdan yararlanabileceklerini belirtti.

Gençlerin, yeni mezunların ve kadınların istihdama katılmalarının teşvik edileceğini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"İşletme mikro ölçekli ise 2, küçük ölçekli ise 5 kişiye kadar bu destekten yararlanılabilecek. Programda kadınlar için ise ayrı avantajlar var. İşletme sahibinin veya istihdamın kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin lira artırımla 110 bin liraya çıkarılmakta. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması, değiştirilmesi durumunda ise şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler destek programına başvuru yapabilecek."

KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser ise oda üyesi işletmeleri KOSGEB'in sağladığı avantajlardan yararlanmaya davet etti.

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Kırklareli, İstihdam, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTSO üyelerine KOSGEB'in destek programı anlatıldı - Son Dakika


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