KTSO, üyelerine maske dağıtıyor - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), oda üyelerine ücretsiz maske dağıtıyor.

Oda Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oda üyelerine ücretsiz maske desteği verdiklerini söyledi.

Maske dağıtımlarının mesai saatleri içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, üye işletmelerin son aya ait SGK hizmet dökümü ile çalışan sayısı oranında maskeyi odadan temin edebileceklerini belirtti.

Bu zor günlerde öncelikli olarak devletin ve oda üyelerinin yanında olduklarını aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Bizim 2 bin 500 üyemiz var. Bu işletmelerimiz 21 bin kişiye istihdam sağlıyor. İlk etapta bu kadar maskeyi bulmak zor olduğu için devletimizin ilgili kurumları maske dağıtımına başlayana kadar bulduğumuz tüm maskeleri üyelerimizin üretimini yavaşlatmamak adına dağıtıyoruz. Ara ara bu maskeleri temin ediyoruz. Dağıttığımız maskeler çorap kumaşından üretilen yıkanabilir bir maske. Üzerinde özellikleri de yazıyor. Bu maske yıkandıktan sonra uzun süre güvenle kullanılabilir."