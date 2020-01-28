KTSO ve LTSO'dan, Elazığ ve Malatya'ya yardım eli uzandı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasının (LTSO) hazırladığı Temel İhtiyaç Malzemeleri'nden oluşan Yardım Tırı, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı.



Bölgeye hareket eden Yardım Tırı'n da Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılmak üzere; Kuru Gıda Maddeleri, Elektrikli-Tüplü Isıtıcılar, Kullanılmamış Giysiler, Battaniye, Yastık, Çocuk Bezi, Bot, Mont gibi temel ihtiyaç maddeleri yer aldı.



"Yardım Kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum"



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık herkesi yardıma davet ederek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:



"Depremden zarar gören hemşehrilerimizin yaralarının sarılması noktasında, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte seferber olduk. Depremin gerçekleştiği andan itibaren Oda olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımıza ulaşarak yardım kampanyamıza destek istedik. Depremzedelere yardım eli uzatmak için odamızda oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Toplanan yardımları afet bölgesine gönderdik. Deprem haberinin alınmasından itibaren seferber olarak desteklerini esirgemeyen ve depremzedelerin yaralarını sarmaya bir nebze de olsa katkıda bulunan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'ye, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'e, üyelerimize ve tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize has bu birlik ve beraberliğimizi yüce Rabbim muvaffak eylesin."



"Depremzedelerimizin her zaman yanındayız"



Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli yaptığı açıklamasında depremzedelerim yaralarını sarmak için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanların da olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek için Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Yardım Kampanyası düzenledik. Bu kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı Yardım Tırı yola çıktı. Yardımlarımız devam edecek. Elimizden geldiği kadarıyla oradaki yaraları sarmaya çalışacağız. Allah böyle felaketleri bir daha göstermesin. O bölgede yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ