KTSO Yöneticileri AOSB'DE

A OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü :

"Yatırımcıya tahsise hazır 34 adet parselimiz mevcut"

ADANA/ Yavru vatan KKTC'de, Türk sanayisinin gelişimine hizmet eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ve bareberindeki heyet, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni(AOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'den, bölge hakkında bilgi aldılar.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Yönetim Kurulu Asbaşkanı Atilla Süren, Yönetim Kurulu Üyeleri Çavlan Paralik, Emre Çerkez, Genel Sekreter Doğa Dönmezer, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil ve beraberindekiler ziyaret ettikleri AOSB'de, incelemelerde bulundular.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü,Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, M. Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu üyeleri Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edilen heyet, bölgedeki çalışmalar konusunda bilgi aldılar.

AOSB YönetimKurulu Başkanı Bekir Sütcü, konuklarına, bölgedekiyatırımcılara sunulan imkanlar, yatırımlar, isdihdam ve üretim konusunda bilgi verirken, bölgede441 işletmenin üretimde, 49 işletmenin proje aşamasında, 58 işletmenin ise inşaat aşamasında olduğunu söyledi.

Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü olan Adana Hacı Sabancı OSB olarak; yatırımcılar için son derece cazip fırsatlar sunduklarını belirten Başkan Sütcü, "Hali hazırda, toplam alanı 352.683 metrekare olan 34 adet parselimizi yatırımcıya tahsis edebilecek durumdayız" dedi.

Başkan Sütcü, çeşitlibüyüklüklere sahip bu parsellerin metrekare fiyatının 150 TL'den başladığını, Türkiye'nin en uygun arsa fiyatlarının bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ise1977'de bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Kıbrıs Türk Sanayi Odas'nınKıbrıs Türk endüstri kuruluşlarının gelişimine yardımcı olmak, etkinlik alanlarının gelişmesini ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.