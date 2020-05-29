KTÜ, bilgisayar laboratuvarlarını tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açtı - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bilgisayar laboratuvarları, tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online olarak yapılacak 2019-2020 Bahar Dönemi sınavları için bilgisayar laboratuvarlarının tüm öğrencilerin kullanımına açıldığı belirtildi.

Bilgisayar laboratuvarlarının, internete erişim imkanı bulunmayan KTÜ öğrencilerinin yanı sıra diğer üniversite öğrencilerinin de hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında kullanımına açıldığı vurgulandı.