KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu Türkiye şampiyonu oldu

17.06.2022 17:26
KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu Türkiye şampiyonu oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Teknoloji Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği "2022 ROBOİK Otonom İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması"nda birinci oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Teknoloji Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği "2022 ROBOİK Otonom İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması"nda birinci oldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen yarışmada, KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu'nun yüzlerce takımı geride bıraktığı belirtildi.

Türk savunma sanayi ve insansız araçlar konusundaki çalışmaların geniş tabana yayılması amacıyla gençlere yönelik düzenlenen yarışmaya 500 takımın başvurduğunun altı çizilen açıklamada, "Ön eleme neticesinde 10 takım, yarışma alanına girme hakkı kazandı. Bu takımlar arasında yer alan KTÜ Creatiny Teknoloji Topluluğu, yarışma alanında verilen otonom görevleri başarılı bir şekilde tamamlayarak kürsünün ilk basamağında yerini aldı." ifadesine yer verildi.

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Rafet Çağrı Öztürk ile öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu takımın, 100 bin liralık ödülün de sahibi olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

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