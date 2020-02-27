KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı - Son Dakika

KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı

13 dakika önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 10. Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 10. Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

IEEE Öğrenci Kulübü'nün organizesinde Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Garanti BBVA Karadeniz Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük, öğrencilerin öğrenim hayatlarında fark yaratması gerektiğini söyledi.

Bunun için de daha planlı ve özverili çalışma gerektiğine işaret eden Başıbüyük, "Öğrencilik yıllarımız bir miktar konfor sunabiliyor bize. Öğrenciliğin keyfini çıkarırken mutlaka kişisel gelişimimize çaba harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Önünüzde çok uzun bir kariyer yolu var. Türkiye'de emeklilik yaşının 62-65 arasında olduğu göz önüne alındığında stres yapmaya gerek yok." diye konuştu.

Başıbüyük, öğrencilere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Kendinize güveneceksiniz. Ancak bu güvenin altı boş bir güven olmayacak, altını çok iyi doldurmak gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman önünüz çok açık olacak. Ben Garanti Bankası'nda çalışmaya başladığımda çalışan sayısı 3 bin, şube sayısı ise 330'du. Bugün ise çalışan sayısı 18 bin, şube sayısı da 913. Türkiye ve dünya değişiyor. Bu değişim içerisinde mutlaka sizlere de bir pay düşecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar kulüp öğrencileri tarafından yapılan elektrikli-hidrojenli araçları inceleme fırsatı buldu.

Yarın sona erecek 10. Kariyer Gelişim Günleri'nde, alanında uzman kişilerce girişimcilik, mühendislik, eğitim, gelişim, enerji, finans, sanat ve kültür gibi konularda sunumlar yapılacak.

Bu arada, etkinliğe katılan öğrencilere yapılacak çekilişlerle Avrupa seyahati, yurt dışı dil okulu eğitimleri, festival biletleri, indirim kartları hediye edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osman Turan, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor
İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maaş konuşması, sosyal medyada gündem oldu Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
12:38 Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı
12:18 Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı
12:18 John Malkovich "The Music Critic Show" ile İstanbul'a gelecek
11:54 Twitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü
12:33 Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 12:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]