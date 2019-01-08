Son Dakika Haberleri: Ktü'de 102 Ülkeden Bin 320 Öğrenci Eğitim Görüyor

Ktü'de 102 Ülkeden Bin 320 Öğrenci Eğitim Görüyor

28 dakika önce

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 102 ülkeden bin 320 öğrenci eğitim görüyor.

Ktü'de 102 Ülkeden Bin 320 Öğrenci Eğitim Görüyor, System.String[]
Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 102 ülkeden bin 320 öğrenci eğitim görüyor.

KTÜ'den alınan bilgiye göre, üniversitede 39 bin 954 öğrenci, 12 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunda eğitimlerini sürdürüyor.

Üniversitede 30 bin 529 lisans, 4 bin 355 ön lisans öğrencisi eğitim görüyor. Öğrencilerin geri kalan bölümü ise tezsiz ve tezli yüksek lisans ile doktora eğitimlerine devam ediyor.

KTÜ'de, Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Irak, İran, Suriye, Afganistan ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu 102 ülkelerinden bin 320 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrenciler, ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Diş, Eczacılık, Fen ve Mimarlık fakülteleri ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde okuyor. Bu öğrencilerden 326'sı lisansüstü eğitimlerine devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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