KTÜ'de "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünce düzenlenen "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" Trabzon'da başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongrenin başarılı geçmesini temenni ederek, kongrelerin önemine değindi.

KTÜ'nin 1955'te kurulan Türkiye'nin saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer aldığını anımsatan Öksüz, şöyle dedi:

"Dolayısıyla Karadeniz gibi son derece kritik bir coğrafyada bulunan hem bölgeyi aydınlatılması nedeniyle hem ülke kalkınmasına insan kaynağı yetiştirmesi itibarıyla önemli bir misyon edinmiş bir bilim kurumudur. Karadeniz havzasından olup biteni, dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve onlara yönelik çözüm önerileri getirmek bu bünyede mevcut olan siyaset bilimi uluslararası ilişkiler biriminin asli görevidir. "

"Dünyanın en kritik coğrafyasında duruyoruz." diyen Öksüz, şunları kaydetti:

"Şu an fiziki olarak 8 komşusu olan bir ülkeyiz. 4'ü Hristiyan 4'ü Müslüman komşumuz var ve en uzun sınırlarımızın bulunmuş olduğu Suriye'de, yani en geniş alanı tutan komşumuzda büyük bir yangın var. Dolayısıyla konum olarak cumhuriyetimizi, devletimizi konum olarak Orta Doğu coğrafyasını dünyanın siklet merkezi olduğu için elbetteki bütün dünyayı ilgilendiren bir özelliğe sahip."

KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Erkan da uluslararası ilişkiler bölümünün kuruluş aşaması hakkında bilgi vererek, kongrenin bu yılki temasının "100. Yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini" olarak belirlendiğini söyledi.

Uluslararası ilişkiler bölümünün dünya üniversitelerinde en prestijli bölümler arasında bulunduğunu aktaran Erkan, "Günümüzde uluslararası ilişkiler başlangıçta bu kadar karmaşık olmadığı için çok fazla ilgi yoktu. Fakat uluslararası ilişkiler karmaşıklaştıkça bu alana olan ilgide orantılı bir şekilde artış gösterdi." dedi.

Bu yılın Uluslararası İlişkiler Disiplininin 100. yılı olmasının önemine vurgu yapan Erkan, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir tesadüf, dünyada uluslararası ilişkiler disiplininin kuruluşuyla bağımsız Türkiye'nin kuruluşu aynı tarihe denk düşmektedir. Bu nedenle uluslararası ilişkilerle yaşıt bir ülke olmamızda hoş bir tesadüftür. Dünyada bu alanda yaşanan sorunlarla ilgili uluslararası ilişkilerin küresel sorunların bilimsel metodlarla tespit etmek ve akademik çözüm önerileri getirmek gibi kutsal sayılabilecek de bir misyona sahip."

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş de son 30 yılda küreselleşme süreçleri, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman da son yıllardaki küreselleşme konusunda bilgi verdi.

Sunumun ardından KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2019 Yılı En İyi Doktora Tezi Ödülünü Prof. Dr. Öniş tarafından Hasan Deniz Pekşen'e verildi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün de katıldığı kongreye yurt içi ve dıs¸ından alanının o¨nde gelen akademisyenleri ve aras¸tırmacıları da yer aldı.

Kongre yarınki oturumla sona edecek.