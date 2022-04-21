KTÜ'de 3 yeni program açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'de 3 yeni program açıldı

21.04.2022 09:44
KTÜ'de 3 yeni program açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 program daha açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 program daha açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, çeşitli meslek yüksekokulu ve bölüm bünyesinde yeni programlar açıldı.

YÖK'e yapılan başvuru sonucunda, Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde Malzeme ve Malzeme İşletmeleri Bölümü kapsamında Mobilya ve Dekorasyon Programı ile Ormancılık Bölümü bünyesinde Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Of Meslek Yüksekokulu kapsamında da Silah Sanayi Teknikerliği Programı açıldı.

Programların, mezunların istihdamı noktasında önemli olacağının altı çizildi.

KTÜ'de 3 yeni program açıldı

YORUMLAR
500
Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi! Çok sayıda 'kara gerdanlı dalgıç kuşu' ölüsü kıyıya vurdu Son dakika haberi! Çok sayıda 'kara gerdanlı dalgıç kuşu' ölüsü kıyıya vurdu

Dekorasyon, Karadeniz, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ'de 3 yeni program açıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:40 21 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:34 ABD Kongresi hava sahasına izinsiz giren uçak nedeniyle boşaltıldı: Gerekçe güvenlik tehdidi
08:30 İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
08:26 Altılı masa pazar günü buluşuyor: Masadaki en fazla milletvekili çıkaracak ittifak senaryoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 09:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: KTÜ'de 3 yeni program açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement