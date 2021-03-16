KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor - Son Dakika

KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor

16.03.2021 15:37
KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan "çift balonlu enteroskopi sistemi"nin 40'dan fazla hastaya uygulandığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan "çift balonlu enteroskopi sistemi"nin 40'dan fazla hastaya uygulandığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, çift balonlu enteroskopi sisteminin devrim niteliğinde bir uygulama ve yıllar boyunca elde edilemeyen seviyede ayrıntılar sunabilme kapasitesine sahip bir endoskopik görüntüleme yöntemi olduğu belirtildi.

İnce bağırsağın tamamının ameliyata gerek olmaksızın incelenebilmesi amacıyla kullanılan bu yöntemi ilk geliştiren ülkenin Japonya olduğu, söz konusu yöntem sayesinde ince bağırsağın derinliklerine ulaşılabildiği aktarılan açıklamada, "Bu sistemde, iki balon bağlanmış olan endoskop kullanılarak balonların sırayla şişirilip söndürülmesi ilkesiyle bağırsak içerisinde ilerlenebilmektedir. Böylece bu bölgedeki hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi mümkün olabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de çok az merkezde yapılma imkanı olan işlemin, Karadeniz Bölgesi'nde hasta hizmetinde ve akademik çalışmalarda kullanılabilmesi için KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nın öncülük ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KTÜ Farabi Hastanesi Erişkin Endoskopi Ünitesinde görev alan Dr. Öğretim Üyesi Murat Erkut ve endoskopi hemşiresi İzlem Akkan tarafından yaklaşık 3,5 yıldır çift balonlu endoskopi işlemi uygulanmaktadır. Bu süre zarfında 40'ın üzerinde hastaya toplamda 50'nin üzerinde işlem uygulanmıştır. Bu sayede birçok hastaya yeni hastalık tanısı konularak ilaç tedavisi imkanı sağlanmış, gerekli durumlarda işlem esnasında endoskopik tedaviler uygulanmış ve ne mutlu ki işleme alınan hastaların hiçbirinde işleme bağlı ciddi komplikasyon oluşmamıştır. Özellikle sebebi aydınlatılamamış kanamalarda kullanımı söz konusu olan bu teknik, ön planda sindirim sistemine ait olduğu düşünülen ve adı konamamış hastalıkların tanısının koyulabilmesi için elverişlidir. Demir eksikliği anemisi, açıklanamayan kanser şüphesi, şüpheli crohn hastalığı, açıklanamayan kronik karın ağrısı gibi vakalarda çok yararlanılacak bir yöntemdir. KTÜ Farabi Hastanesi Erişkin Endoskopi Ünitesi'nde bu tür vakaların İstanbul veya Ankara'ya gitmeden çözülebilmesi hem bölgemizdeki illerden hem de yurtdışından pek çok hasta için hastanemizin çekim merkezi olmasına yol açmaktadır. Ünitedeki uzman ekibimiz bu yoğun tempo vesilesiyle eşsiz deneyime sahip olmuştur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Erkut, bölgede bu işlemi yapan tek kurum olduklarını belirterek, "Daha önceleri karanlıkta kalan ince bağırsak vakalarını çift balonlu enteroskopi işlemi sayesinde aydınlatabiliyoruz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu işlem sadece KTÜ Farabi Hastanesi'nde yapılmaktadır. Sebebi bulunamayan, çözüme kavuşturulamayan pek çok vakanın sebebini bulduktan sonra tedavisini yapabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Japonya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı sınırları aştı         
15:56
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini yaktı Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini yaktı         
15:52
Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
15:41
Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi         
15:31
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor         
14:32
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor         
13:58
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı         
13:47
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 16:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei