KTÜ'de kadın hastaya tendon nakli gerçekleştirildi - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, bacaktan tendon naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki kadın hastanın, sağ omzunda uzun zamandır var olan dayanılmaz ağrı, kolunu hareket ettirememe ve uyuşma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanları tarafından hastanın yapılan muayeneleri ve MR tetkiki sonrası omuz çevresi kasında büyük bir yırtık tespit edildiği ifade edilen açıklamada, yırtığın tamir boyutunu aştığı kaydedildi.

Açıklamada, tamir edilemeyecek boyuta ulaşan yırtığın, Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen, bacaktan alınan tendonun omza nakledilmesi yöntemiyle Prof. Dr. Servet Kerimoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Öner tarafından başarılı şekilde tedavi edildiği aktarıldı.

Hastalığın en önemli bulgusunun ağrı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı omzun dış yanından başlayıp kolun ortasına doğru yayılır, genellikle kolu yukarı kaldırma sırasında ortaya çıkar ve geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kolu baş üstüne kaldırma sırasında ortaya çıkan kuvvet kaybı ve güçsüzlük görülebilir. Bu kuvvet kaybı ağrıya bağlı olabileceği gibi kasın görevini yerine getirememesine bağlı da olabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda kireçlenme ortaya çıkabilir."