KTÜ'de, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi açıldı - Son Dakika

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışı ve PET-CT cihazının tanıtımı törenle gerçekleşti.

KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kurulan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Çetin Tekinbaş tarafından gerçekleşti.

Açılışta konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Kovid-19 salgının nedeniyle çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, sağlık camiasının bu süreçte en büyük mücadeleyi veren kahramanların başında geldiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına mücadelelerinde kolaylıklar dileyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bu kahramanlarımızın Allah yardımcıları olsun. KTÜ Tıp Fakültemiz bölgemizin sağlıktaki en eski birimlerimizin başında geliyor. En önemlisi de bölgemizin sağlık hizmetlerinde bizim için çok özellikli bir yere sahip. Tıp fakültemiz gelinen noktada hizmetlerin daha iyi götürülmesi açısından bu cihaz daha önce bir şirket üzerinden hizmet verirken şimdi üniversitemizin kendi malı olarak artık hizmet verecek. Gönül arzu eder ki buna çok müracaat etmeyelim ama maalesef hayatın da bir gerçeği. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın pandemi sürecinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum."

PET-CT cihazının kanser hastalarının teşhisi ve tedavisinde önemine değinen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise "Yaklaşık 10 milyon liraya mal oldu. Gönül arzu ediyor ki bu cihazlar yerli malı olsun. İnşallah ileride kendi cihazımızı yapacağız. Emeği geçen eski rektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleşti.

Daha sonra merkezi gezen Vali Ustaoğlu, PET-CT cihazı ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.