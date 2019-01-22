Son Dakika Haberleri: Ktü'de Tübitak Programları Bilgilendirme Etkinliği

Ktü'de Tübitak Programları Bilgilendirme Etkinliği

12 dakika önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB Programları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Ktü'de Tübitak Programları Bilgilendirme Etkinliği, System.String[]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB Programları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Oktay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Korkusuz, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB programları hakkında yapılan yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kurum tarafından ARDEB kapsamında 2002'de verilen 29 milyon lira araştırma desteğinin, 2018'de 1,14 milyar liraya çıktığını vurgulayan Korkusuz, KTÜ'nün, TÜBİTAK'ın projelerine ilgi konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olması nedeniyle ilgililere teşekkür etti.

Korkusuz, ayrıca KTÜ'nün köklü bir üniversite olmasının avantajını da iyi kullandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:02:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ktü'de Tübitak Programları Bilgilendirme Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]