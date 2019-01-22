Ktü'de Tübitak Programları Bilgilendirme Etkinliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi
'nde (KTÜ) TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB Programları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Oktay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Korkusuz, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB programları hakkında yapılan yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Kurum tarafından ARDEB kapsamında 2002'de verilen 29 milyon lira araştırma desteğinin, 2018'de 1,14 milyar liraya çıktığını vurgulayan Korkusuz, KTÜ'nün, TÜBİTAK'ın projelerine ilgi konusunda Türkiye
ortalamasının üzerinde olması nedeniyle ilgililere teşekkür etti.
Korkusuz, ayrıca KTÜ'nün köklü bir üniversite olmasının avantajını da iyi kullandığını sözlerine ekledi.